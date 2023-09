Domani esordio del Milan in Coppa Italia Primavera: il match non sarà visibile

vedi letture

Domani pomeriggio la Primavera del Milan tornerà in campo e lo farà per i trantaduesimi di Coppa Italia contro la Virtus Entella: il calcio d'inizio del match, che si giocherà alla PUMA House of Football di Milano, è in programma alle 15. La vincente di questa sfida affronterà poi ai sedicesimi una tra Sampdoria e Spezia. La gara non sarà visibile in tv o in streaming.