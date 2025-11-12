Domani saranno in campo sei calciatori rossoneri con le rispettive Nazionali
La pausa per le Nazionali entra nel vivo con le prime gare che si giocheranno domani, decisive per la conclusione dei gironi di Qualificazione al Mondiale 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Nella giornata di domani saranno in campo già alcuni calciatori rossoneri, in particolare saranno sei giocatori del Milan. Saranno in campo i francesi Mike Maignan e Christopher Nkunku, gli italiani Matteo Gabbia e Samuele Ricci, il portoghese Rafael Leao e il serbo Strahinja Pavlovic.
Di seguito le partite:
Mike Maignan e Christopher Nkunku (Francia)
Francia-Ucraina, giovedì 13 novembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026
Matteo Gabbia e Samuele Ricci (Italia)
Moldavia-Italia, giovedì 13 novembre ore 20.45, Chișinău - Qualificazioni Mondiali 2026
Rafael Leão (Portogallo)
Irlanda-Portogallo, giovedì 13 novembre ore 20.45, Dublino - Qualificazioni Mondiali 2026
Strahinja Pavlović (Serbia)
Inghilterra-Serbia, giovedì 13 novembre ore 20.45, Londra - Qualificazioni Mondiali 2026
