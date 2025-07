Domani vigilia di Liverpool-Milan: Allegri e un giocatore parleranno in conferenza

vedi letture

Domani è già la vigilia di una nuova amichevole del Milan. Sabato, infatti, alle ore 13.30 italiane a Hong Kong, i rossoneri incontreranno i campioni di Inghilterra del Liverpool nel secondo test previsto dalla tournée in Asia e Pacifico. Una gara che sarà segnata anche dal ricordo di Diogo Jota, campione dei Reds morto insieme al fratello Andrè in circostanze tragiche meno di un mese fa: per questo motivo i rossoneri, al fine di omaggiare la memoria del compagno di nazionale di Rafael Leao, indosseranno il lutto al braccio.

Intanto domani, in vista della partita contro la squadra del tecnico Arne Slot, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa, come accaduto anche nelle ore precedenti all'amichevole contro l'Arsenal. Anche in questa occasione, accanto a lui, ci sarà un giocatore: questa volta toccherà a Youssouf Fofana. Il francese ha saltato la prima partita perché ancora non al 100% ma la sua presenza davanti ai media di domani è un'indicazione che potrebbe essere a disposizione del tecnico livornese contro il Liverpool. La conferenza si terrà alle 12.30 ore italiane, in mezzo tra la sessione mattutina e pomeridiana di allenamento.