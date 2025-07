Si parla di Thiaw alla Juve. Nel frattempo, Gatti rinnova fino al 2030

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - La Juventus ha blindato Federico Gatti, il difensore ha firmato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030: l'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato del club. "Siamo felici quindi di annunciare il suo prolungamento di contratto: congratulazioni, Fede" spiega la società nella nota. "Provo tanta emozione, rinnovare il contratto in questa società, che è per me una seconda famiglia, è bellissimo - le dichiarazioni del classe 1998 ai canali ufficiali del club - e deve essere un punto di ripartenza: ora c'è da lavorare sodo perché bisogna tornare a vincere il più presto possibile, lanno scorso per me è stata una stagione lunga e impegnativa ma a livello personale è stata un'ottima stagione.

Voglio ripartire al massimo, lasciarmi l'infortunio alle spalle e tornare al 110% per dare tutto per questi colori". (ANSA).