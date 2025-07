Sabatini: "Con Vlahovic, diventa un Milan credibile per i primi quattro posti. Altrimenti quarto posto difficile"

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Radio Sportiva su Dusan Vlahovic al Milan: "Con un centravanti come Vlahovic diventa un Milan credibile per i primi 4 posti. Se invece resta questo vuoto davanti, con un ripiego nel ruolo di terzino destro, il quarto posto diventa il traguardo anziché un obiettivo facilmente raggiungibile. Per me Vlahovic potenzialmente è meglio di Kolo Muani e David. Scambio con Thiaw? Mi sembra strano, perché il Milan dovrebbe prendere un altro difensore importante. Mentre alla Juventus potrebbe anche andar bene, perché gli consentirebbe di non fare minusvalenza".

PUNTO VLAHOVIC AL MILAN

Il Milan ha Vlahovic in cima alla lista per il suo 9, soprattutto perché il serbo si sta configurando come un affare a ottimo prezzo. Soprattutto ad agosto, quando, in un modo o nell'altro, la situazione tra l'ex Fiorentina e la Juventus dovrà in qualche modo risolversi: rinnovo e ingaggio spalmato, risoluzione con buonuscita, cessione al primo offerente?

Le ipotesi sono tante, ma tutte vanno verso un'unica direzione: che Vlahovic diventi una grossissima opportunità di mercato in enorme sconto. E il Milan, che cerca un attaccante che faccia concorrenza a Santiago Gimenez, è pronto ad approfittarne. A Casa Milan si sta studiando la formula migliore da presentare al momento giusto, attendendo che la Juventus trovi soluzioni al problema Vlahovic; in queste ore, a tal proposito, l'agente del serbo è a Torino per parlare con la dirigenza rossonera. È possibile che presto se ne sappia di più.