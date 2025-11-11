Donadoni: "Milan, queste occasioni perse avranno un peso a lungo termine"

Roberto Donadoni, ex calciatore del grande Milan, è tornato nel calcio italiano: il tecnico classe 1963, dopo aver allenato l'ultima volta nel 2020 in Cina, ha accettato l'incarico dello Spezia in Serie B che, dopo la finale dei playoff persa l'anno scorso, oggi naviga in cattive acque. L'ex centrocampista rossonero è stato intervistato nella giornata di lunedì sulle frequenze di Rai Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch'io Sport, parlando di alcune sue ex squadre tra cui anche il Milan stesso.

Le dichiarazioni di Roberto Donadoni sulla situazione attuale del Milan: "Per una squadra della levatura del Milan essere in vantaggio di due a zero e non riuscire a mantenere questo vantaggio fa riflettere. Certamente il fatto che il Milan giochi solo il campionato è un vantaggio. E queste occasioni po' perse sicuramente avranno un peso specifico a lungo termine"

Poi una battuta sul Bologna: "Magari è ancora un po' presto per poter dire se potrà insidiare Inter e Roma. Indubbiamente è una squadra, ha uno stile, una filosofia di gioco importante. Credo che sia una società assolutamente strutturata, con le idee chiare. Le persone giuste al posto giusto. Definirla sorpresa forse è riduttivo: si sta confermando veramente un'ottima realtà e di questo sono contento perché al Bologna sono legato".