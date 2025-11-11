Garbo: "II Milan mi sembra ancora una squadra alla ricerca della propria identità"
Daniele Garbo, intervenuto a TMW Radio, ha commentato così il momento del Milan di Max Allegri che nell'ultima giornata di Serie A ha pareggiato 2-2 in casa del Parma: "II Milan mi sembra ancora una squadra alla ricerca della propria identità. Fino al 44' sembrava padrona del campo, poi ha subito il gol di Bernabé e la squadra è scomparsa. Inoltre permane il problema legato al centravanti. L'assenza di Rabiot ha tolto equilibrio ad Allegri, ma non può bastare questo a giustificare".
Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
