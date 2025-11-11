Pisa, Canestrelli: "Leao è fortissimo e ha una potenza fisica impressionante"
Nella serata di lunedì si è svolta la XIV edizione del Gran Galà del Calcio. Presenti i colleghi cronisiti di Tuttomercatoweb.com che, tra gli altri, hanno intercettato Simone Canestrelli, centrale del Pisa che è reduce dalla sua prima vittoria in campionato, per 1-0, contro la Cremonese in casa. Il difensore nerazzurro ha parlato della stagione fin qui della squadra toscana allenata da Alberto Gilardino e ha citato anche un giocatore rossonero come uno dei migliori affrontati fino a qui.
C'è qualche attaccante che ti ha impressionato?
"Tutte le domeniche ci sono attaccanti fortissimi, se devo dirne uno cito Leao che è fortissimo e ha una potenza fisica davvero impressionante, ma anche tecnica difficile da contrastare".
