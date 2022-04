Donati su Torino-Milan: "La posta in palio sarà molto più alta per i rossoneri"

MilanNews.it

L'ex calciatore di Milan e Torino Massimo Donati, ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Toro News. L'opinionista di Dazn ha espresso le sue valutazioni sul posticipo di domenica sera tra Toro e Milan: "Per il Milan è una partita fondamentale. Il Torino arriva più sereno e leggero, ma non sottovaluterà l’impegno. La posta in palio sarà molto più alta per il Milan rispetto al Torino".