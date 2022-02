Dopo Milan-Spezia, Serra al ritorno in campo: ripartirà dalla Serie B

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo Milan-Spezia (1-2) del 17 gennaio, l’arbitro Marco Serra è stato lasciato al VAR in Coppa Italia per Sassuolo-Cagliari, due giorni dopo il fattaccio e le aspre polemiche di San Siro. Poi, successivamente era stato messo al VAR in Serie B. Da Lissone però filtra che a breve potrà tornare anche in campo, ricominciando a dirigere partite in Serie B.