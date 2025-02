Dopo Zagabria, la Curva Sud Milano non sarà presente neanche Rotterdam per la trasferta di Champions: il comunicato

In una stories Instagram pubblicata nelle scorse ore, la Curva Sud Milano ha comunicato la sua assenza per la trasferta europea di Rotterdam di settimana prossima. Il tifo organizzato rossonero contesta le modalità di vendita dei biglietti, le stesse che poi l'hanno portata a disertare anche la partita di Zagabria contro la Dinamo. Di seguito il comunicato ufficiale:

"Visto e considerato che le modalità di vendita dei biglietti per la partita in Olanda sono le stesse adottate per la trasferta a Zagabriaa, anche a Rotterdam tutta la tifoseria organizzata non sarà presente.

Ribadiamo che non si può invocare la presenza in massa dello zoccolo suro della tifoseria se poi non viene consetito alla stessa di poter organizzare le trasferte europee come è sempre stato fino ad oggi".