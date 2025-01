Doppia sfida alla Spagna per l'Italia U17: quattro rossoneri convocati

Dopo il doppio confronto di ieri tra le Nazionali Under 19 e Under 18 di Italia e Spagna (sconfitta 1-0 per l’U19 di Bollini a Las Rozas e 0-0 a Coverciano per l’U18 di Franceschini), toccherà alla Nazionale Under 17 affrontare la prossima settimana i pari età spagnoli nelle due amichevoli in programma a Coverciano martedì 21 (ore 14.30, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 23 gennaio (ore 11). Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 22 calciatori classe 2008, che si raduneranno domenica 19 gennaio al Centro Tecnico Federale per sostenere il giorno seguente la prima seduta di allenamento: prima chiamata con l’Under 17 per Matteo Pittarella, Jean Mambuku, Adriano Puccio e Francesco Bellone.

Italia e Spagna si ritroveranno di fronte quattro mesi dopo il Torneo ‘Città di Trieste’, vinto dalla Roja davanti agli Azzurrini anche in virtù del successo per 2-0 nello scontro diretto disputato al ‘Nereo Rocco’. Per l’Under 17, campione d’Europa in carica, i due match con le Furie Rosse rappresenteranno un prezioso banco di prova a due mesi dalla seconda fase delle qualificazioni al torneo continentale: l’Italia sarà di scena dal 19 al 25 marzo in Croazia, dove se la vedrà con la nazionale di casa e i pari età di Ucraina e Slovacchia. Le vincitrici dei sette gironi raggiungeranno l'Albania, paese ospitante, nella fase finale in programma dal 19 maggio al 1° giugno.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Matteo Pittarella (Milan);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Laurence Adam Giani (Stoke City), Thomas Lissi (Inter), Jean Mambuku (Stade de Reims), Adriano Puccio (Palermo), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Mattia Ridolfi (Cesena);

Centrocampisti: Oliver Blini (Empoli), Alessio Baralla (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Vincenzo Prisco (Napoli), Leonardo Rodella (Southampton), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Francesco Bellone (Genoa), Vincenzo Damiano (Atalanta), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).