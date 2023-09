Dove seguire in diretta la conferenza di Pioli pre Milan-Lazio

Oggi è già giorno di vigilia con i rossoneri che sabato alle 18, a San Siro, affronteranno la Lazio nel terzo big match stagionale in sette giornate di campionato. Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa da Milanello alle ore 14.30. L'evento potrà essere seguito, come di consueto, con il live testuale su MilanNews.it.