Dove seguire la prima conferenza stampa di Sergio Conceiçao alle ore 12

vedi letture

La conferenza stampa di presentazione di Sergio Conceicao si farà! Come appreso ieri sera dalla redazione di MilanNews.it, nonostante i tempi stretti tra allenamento al mattino e partenza per l'Arabia Saudita, il nuovo tecnico rossonero si presenterà alla stampa e ai suoi nuovi tifosi dal centro sportivo di Milanello oggi alle ore 12. L'evento potrà essere seguito in diretta su Milan Tv, sull'app ufficiale del club e come di consueto sul live testuale di MilanNews.it.

Non saranno le prime parole di Coincecao da tecnico rossonero, l'allenatore ha concesso qualche battuta ai canali tematici del club ieri sera. Qui di seguito il video: