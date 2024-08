Dove vedere Milan-Monza in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Dopo le amichevoli vinte negli Stati Uniti, contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona, il Milan domani disputerà il suo ultimo test del precampionato martedì 13 agosto contro il Monza a margine del Trofeo Silvio Berlusconi. La squadra di Paulo Fonseca affronterà i brianzoli del nuovo tecnico Alessandro Nesta a San Siro. Dopo l'amichevole, al Milan non resterà che aspettare l'esordio in campionato contro il Torino previsto per sabato 17 alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 ma potrà essere seguita anche in live testuale su MilanNews.it.

DOVE VEDERE MILAN-MONZA

Data: martedì 13 agosto 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Canale 5

Web: MilanNews.it