Durante a TMW: "Paquetà? Chi lo ha comprato non ha spiegato il tipo di giocatore"

Lucas Paquetà dunque passa al Lione dopo un'esperienza al Milan da definirsi deludente. Anche perchè quando all'inizio del 2019 arrivò in rossonero fu pagato 38 milioni di euro. "Ha fallito ma non perchè non abbia qualità", spiega a tuttomercatoweb.com dal Brasile Sabatino Durante, intermediario di mercato. "Chi lo ha comprato forse non ha spiegato che tipo di giocatore è. E' un trequartista anomalo e può fare questo ruolo in Francia e in Spagna ma no in Italia".

Perchè da noi non si è inserito?

"Non ha lo spunto di velocità per quel ruolo, deve giocare copn una punta forte fisicamente che possa mandarlo dentro. Al Milan è stato impiegato da mezzala sinistra o punta esterna. e le stesse cose più o meno sono capitate con Gerson e Gabigol. Fatte le debite proporzioni è come se a lei che fa il giornalista chiedessero di fare il pilota..."