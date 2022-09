È di Leao il miglior gol di settembre: la serpentina nel derby batte la concorrenza

C'erano forse pochi dubbi ma è arrivata la conferma tramite i canali social del Milan, è di Rafa Leao il miglior gol di settembre votato dai tifosi rossoneri. La serpentina nel derby con cui il portoghese ha dribblato tutta la difesa dell'Inter e messo a segno il 3-1 momentaneo è una reta già diventata iconica. Nel tweet celebrativo, il club rossonero ha definito l'azione del numero 17 come una "perla".

@RafaeLeao7’s stunner in the Derby wins September’s best goal



La perla di Leão nel Derby è stata eletta il miglior gol di settembre ️ @pumafootball #SempreMilan pic.twitter.com/lbZyFbxo4U