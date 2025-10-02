E ora che si fa con San Donato? Tre ipotesi al vaglio del Milan: una è molto interessante

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle tre ipotesi al vaglio del Milan per i terreni acquistati a San Donato con il nuovo stadio che sarà costruito nell'area dell'attuale San Siro: "Potenzialmente, tre: il trasferimento - totale o parziale - del settore giovanile rossonero dal Vismara, un progetto a base sportiva ma con una vocazione maggiore verso l'aspetto commerciale e di intrattenimento, o la rivendita dell'area da parte del club rossonero. Il Milan valuterà nei prossimi mesi (anche con il Comune di San Donato, competente per piano regolatore, con cui il Diavolo continua a dialogare proficuamente) e proporrà alcune soluzioni, ma intanto da via Aldo Rossi filtra la soddisfazione per aver dimostrato, attraverso l'investimento nell'area San Francesco, quanto il nuovo stadio fosse una priorità per il club.

Dal palazzo comunale di San Donato non arrivano particolari malumori, anzi: che il Milan possa mantenere il possesso dell'area dando vita a un altro progetto è considerata ipotesi gradita. "Sull'area di San Donato restiamo propositivi - ha detto al Corriere della Sera il presidente rossonero Scaroni -: abbiamo speso 40 milioni e manteniamo l'idea di portarci attività sportive". Tradotto: si parla di un investimento che il club rossonero intende valorizzare. Attenzione, però, anche qui la rosa non è priva di spine: una recente sentenza del Tar ha accettato il ricorso del Consorzio Quartiere Affari contro il Comune e SportLifeCity, che verte su un volume di area verde mai interamente realizzata. Cancellata in pratica la delibera del 2021 che aveva approvato il progetto di SportLifeCity con arena e strutture collaterali. La futura destinazione dell'area rischia quindi di ripartire da zero in termini burocratici".