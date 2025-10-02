Roma, Gasperini: "Ferguson e Dovbyk si stanno alternando nel ruolo ed è importante che entrambi abbiano una crescita"

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Il Lille è un'ottima squadra, dinamica e organizzata, che gioca in un modo offensivo. Ha avuto un inizio di campionato con risultati non favorevoli ma con buone prestazioni, dovremo essere molto attenti perché incontriamo una squadra di ottimo livello. Coppa o campionato? Non si deve mai scartare nulla. Il campionato è fondamentale, l'Europa altrettanto e sarà così anche la Coppa Italia. Abbiamo 3 competizione e dobbiamo affrontarle tutte con l'obiettivo di andare più avanti possibile". Così Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con il Lille in Europa League.

Parlando dell'alternanza tra Ferguson e Dovbyk, poi, il tecnico ammette come lo scozzese sia "giovane, ha fatto molto bene due anni e l'anno scorso è incappato in una stagione di difficoltà. Il tentativo su di lui è di riportarlo su quelle che erano le speranze, un ragazzo che si sta applicando. Lui e Dovbyk si stanno alternando nel ruolo ed è importante che entrambi abbiano una crescita sul piano atletico e fisico e poi su tutto il resto", mentre sulla fatica dovuta agli impegni sottolinea che "oggi si gioca sempre ogni 3 giorni e questo deve diventare la normalità e non qualcosa di eccezionale. L'unico problema di giocare con questa frequenza possono essere gli infortuni La fatica può essere stata sulle motivazioni, non è facile uscire da partite come il derby che tolgono tante energie. Il problema è riuscire ogni volta a pensare alla partita successiva, a valutare bene l'avversario come il Verona che si è rivelato difficilissimo", conclude. (ANSA).