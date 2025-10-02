Guidi: "Occhio all'opzione Saelemaekers a sinistra e Athekame a destra, oppure un cambio modulo con Rabiot largo e Loftus in mezzo"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su chi sostituirà Pervis Estupinan a Torino contro la Juventus: "Nato terzino, adattato spesso con Milan Futuro a centrale di difesa, Bartesaghi solo da quest’anno si sta applicando con continuità a tutta fascia, ma con buoni risultati. Max lo apprezza e non dovrebbe avere titubanze a lanciarlo dal 1’ contro la Juve, ma non sono da escludere a priori altre scelte, come lo slittamento a sinistra di Saelemaekers, con a destra Athekame, o un cambio di modulo, con l’allarga mento di Rabiot a centrocampo (opzione già vista ai tempi in cui i due erano dall’altra parte della barricata, alla Juve) e l’inserimento di una mezzala in più (Loftus-Cheek?)".

PULISIC A MILLE

Quello che sta vivendo Christian Pulisic è sicuramente il momento migliore della sua carriera. In realtà da quando è in rossonero ha avuto una continuità tale da farlo tornare quel giocatore dominante di Dortmund, ma non essendo un esibizionista non conquista le prime pagine di giornali come invece fanno alcuni colleghi.

Ad oggi Pulisic è il centro di gravità del Milan, anche perché sui 12 gol segnati dalla formazione rossonera in questo inizio di stagione più delle metà portano la sua firma, tra contributo (3 assist) e gol stesso (5). Massimiliano Allegri non può fare a meno di un giocatore del genere, anche perché come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "Il Milan passa sempre da lui".