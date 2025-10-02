Napoli, Conte: "Leao inseguito da sette giocatori dimostra il giusto atteggiamento. Se l'avessimo avuto dall'inizio forse sarebbe stata un'altra partita"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 nella gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona: "A me la prestazione di Milano non è dispiaciuta affatto, però su quei due gol potevamo fare meglio. Si cerca sempre di essere costruttivi sulle cose negative per cercare di migliorare. Se va sotto di due gol a San Siro diventa difficile risalire la corrente, però anche in 10 contro 11 l'abbiamo comandata e questo è uno step in avanti che stiamo facendo rispetto all'anno scorso. Oggi la squadra, nella gestione e nel comandare la partita la vedo più matura, nello stesso tempo la squadra non deve perdere la sana paura di perdere gol. L'immagine di Leao inseguito da sette giocatori avvelenati dimostra il giusto atteggiamento che devono avere i ragazzi, se l'avessimo avuto dall'inizio forse sarebbe stata un'altra partita".

McTominay potrebbe essere arretrato in mediana?

"Assolutamente, quando ho sostituito De Bruyne siamo passati al 4-3-3 con Kevin mezzala insieme ad Anguissa e Lobotka play. Noi abbiamo due opzioni: sia giocare con quattro centrocampisti e dobbiamo continuare su questa strada perché abbiamo margini di miglioramento ma possiamo giocare anche col 4-3-3 che può essere più tecnico e qualitativo però ci deve essere sempre grande equilibrio. La strada è tracciata a prescindere, stiamo cercando di implementare ancora alcune cose, chiaramente con quattro centrocampisti il nostro gioco può essere ancora più dominante ma l'uno contro uno lo abbiamo solo da una parte. C'è un anno di lavoro alle spalle e questo mi aiuta a fare sia una cosa che l'altra".