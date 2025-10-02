Moretto: "Scenario più plausibile è che Maignan vada via a gennaio o giugno"

Nel suo ultimo video pubblicato su YouTube, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato di Milan e in particolare si è concentrato sulla situazione legata al contratto di Mike Maignan, portiere e capitano rossonero che andrà in scadenza al termine di questa stagione nel giugno 2026. L'estremo difensore francese era stato in odore di cessione anche quest'estate nel corso della sessione straordinaria pre-Mondiale per Club in cui era stato cercato dal Chelsea che poi si era tirato indietro.

Le parole di Matteo Moretto sul tema contratto di Mike Maignan: "A Casa Milan una delle tematiche principali è il futuro della porta del Milan. Maignan ha un contratto in scadenza a giugno: la trattativa per il rinnovo a oggi è fredda e, oserei dire, congelata o bloccata. La sensazione è che questo possa essere l'ultimo anno di Maignan al Milan. Che possa andare via a gennaio, attraverso un'offerta inferiore al suo valore, oppure a giugno a parametro zero è una sensazione sempre più crescente. I rapporti tra l'agente di Maignan e il Milan sono molto freddi: a febbraio avevano raggiunto un accordo verbale fino al 2028 per il rinnovo con tanto di adeguamento di contratto. Poi il Milan ha deciso di mettere tutto in standby, un po' per questione sportiva e un po' per questione economica: il calciatore ha poi deciso di aprire a un addio in modo definitivo, tanto che aveva detto sì al Chelsea anche se poi l'accordo tra club non è stato raggiunto. A oggi le possibilità che Maignan possa rinnovare restano molto molto basse: lo scenario più plausibile è quello che Maignan possa andare via a gennaio o a giugno. Il Milan si deve tutelare e sta già avendo delle prime idee di portieri che possano eventualmente ereditare il ruolo di Maignan"