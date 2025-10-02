Infortunio Thuram: risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Sarà rivalutato
MilanNews.it
(ANSA) - MILANO, 01 OTT - L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana. (ANSA).
