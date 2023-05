È scomparso Bebo Martinotti, lo storico amico di Berlusconi e tifosissimo del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è spento all'età di 77 anni, Bebo Martinotti, storico tifoso del Milan e amico di lunga data di Silvio Berlusconi oltre che componente dello staff storico di Publitalia. Sempre presente a a San Siro, rigorosamente con la polo bianca porta fortuna, ha seguito tantissime partite della squadra rossonera in tribuna. Trasferitosi in Kenya, era rientrato in Italia da alcuni giorni. Mercoledì aveva assistito alla semifinale di Champions League a San Siro contro l'Inter e giovedì - come riferito da Sportmediaset - si è sottoposto al Monzino a un delicato intervento al cuore, rivelatosi purtroppo fatale.