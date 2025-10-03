Ecco da quanti giorni Nkunku non era convocato con la Francia
La novità della giornata di ieri è la convocazione di Christopher Nkunku con la Francia. Arrivata un po' a sorpresa, il nuovo attaccante rossonero è stato convocato dal CT Didier Deschamps per la prima volta dalla scorsa stagione: dall'ultima volta nel ritiro di Clairefontaine sono passati ben 319 giorni. Ora le prestazioni con il Diavolo, ancora non al massimo del potenziale e della condizione fisica, hanno già convinto l'allenatore transalpino a riaccogliere l'ex Chelsea tra i convocati.
Di seguito la lista dei convocati francesi:
PORTIERI: Chevalier, Maignan, Samba
DIFENSORI: Digne, Malo Gusto, Theo Hernandez, Lucas Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano
CENTROCAMPISTI: Camavinga, Koné, Olise, Rabiot, K. Thuram
ATTACCANTI: Akliouche, Barcola, Coman, Ekitike, Mateta, Mbappé, Nkunku
