Verso Juve-Milan: due cambi per Allegri. Dubbio Leao

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 27 Odogu, 24 Athekame; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku.

Indisponibili: Jashari, Tomori

Squalificati: Estupinan

Diffidati: -

Ballottaggi: Gimenez-Leao (65-35)

--------------------

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS-MILAN: LE ULTIME SUI ROSSONERI

Domenica sera il Milan affronterà la Juventus nel secondo big match consecutivo in campionato dopo lo scontro - con tanto di vittoria - contro il Napoli di Antonio Conte. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Pervis Estupinan, squalificato dopo l'espulsione rimediata domenica a San Siro, ma potrebbe essere sprovvisto anche di Fikayo Tomori, non al meglio dopo l'ultima sfida contro i partenopei. Gli esami hanno escluso lesioni, ma Tomori, a causa di un risentimento, non ha ancora ripreso ad allenarsi con la squadra: anche ieri allenamento a parte e presenza a Torino a forte rischio. Al suo posto è già pronto Koni De Winter, apparso sul pezzo e pimpante nelle occasioni concesse da Allegri fin qui: ultima in ordine di tempo proprio la gara contro il Napoli ma in precedenza anche la sfida di Coppa Italia contro il Lecce e la gare di campionato a Udine e contro il Bologna. Chi sicuramente non partirà alla volta di Torino è Pervis Estupinan che è stato squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a inizio ripresa della partita contro il Napoli. Come contro i partenopei, a sostituirlo sarà Davide Bartesaghi: il giovane cresciuto in rossonero ha offerto un'ottima prova con assist da titolare in Coppa e ha retto bene l'ingresso a freddo contro il Napoli.

--------------------

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

Allianz Stadium di Torino, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Guida di Torre Annunziata

Asssitenti: Colarossi - Rossi C.

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Ghersini