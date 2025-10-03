Brocchi: "Milan sa lottare e soffrire: da centrocampo in su davvero forti"

In vista del big match di domenica sera, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, la redazione di Tuttosport ha deciso di intervistare l'ex giocatore e allenatore Cristian Brocchi, con un passato in rossonero sia in mezzo al campo che seduto sulla panchina, e nel settore giovanile e in prima squadra. Ha parlato dei "suoi" Milan-Juve, di qualche giocatore che ha formato e di cosa si aspetta da questa sfida ad altra quota tra Tudor e Allegri.

Il pronostico di Brocchi per il big match di domenica: "Mi aspetto una partita equilibrata. Il Milan è diventata squadra: sa lottare e soffrire insieme. La Juve ha la voglia e la volontà di mettere da parte gli ultimi risultati e rilanciarsi alla grande. Se mi devo sbilanciare dico che ha più probabilità di vincere il Milan. Ma al 51%… Ho molta stima nei confronti di Allegri: crea il gruppo a sua immagina e somiglianza: pragmatico, focalizzato sulla vittoria. I rossoneri dal centrocampo in su sono davvero forti. In difesa, però, gli manca ancora qualcosa… Ci vorrebbe un centrale forte, alla Bremer, per intenderci…".