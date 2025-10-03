Tanti auguri a Zlatan Ibrahimovic! La leggenda rossonera compie 44 anni

vedi letture

Tanti auguri a Zlatan Ibrahimovic! Oggi 3 ottobre festeggia gli anni una delle leggende della storia recente milanista: il fuoriclasse svedese compie 44 anni. In una carriera costellata di squadre e di successi, Ibra ha trovato nel Milan il suo porto sicuro, unica squadra in cui ha giocato per due volte - in due momenti molto diversi della carriera - e in cui è riuscito a vincere in entrambe le occasioni da protagonista. In rossonero è arrivato anche il ritiro dal calcio giocato, all'età di 41 anni suonati.

Anche oggi Ibrahimovic è legato al Milan: è entrato a far parte dell'organigramma di RedBird Capital Partners, fondo americano proprietario del club e ricopre il ruolo di Senior Advisor: l'anno scorso più partecipe dell'attività sportiva del Diavolo, quest'anno sempre presente ma meno sulla cresta dell'onda e con il profilo un po' più basso. Con la maglia rossonera ha giocato in totale la bellezza di 163 partite segnando 93 gol complessivi. Con il Milan ha vinto 2 Scudetti e 1 Supercoppa Italiana a cui si aggiunge la Supercoppa Italiana conquistata da dirigente lo scorso gennaio.