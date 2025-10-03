Verso Juve-Milan, Matri: "Rossoneri hanno trovato certezze più in fretta"

In vista del big match di domenica sera, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, la redazione della Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare il doppio ex juventino e milanista Alessandro Matri che, in passato, ha avuto la possibilità di essere allenato da Massimiliano Allegri in diverse occasioni. Ha parlato dei "suoi" Milan-Juve, di qualche giocatore chiave per la supersfida e di cosa si aspetta da questa sfida ad altra quota tra Tudor e Allegri.

Il pronostico di Alessandro Matri per Juventus-Milan: "Mi aspetto una partita equilibrata, anche se il Milan viene da cinque vittorie di fila e la Juve da quattro pareggi. Sono due squadre che in estate si sono rinforzate e che stanno bene anche se i rossoneri hanno trovato certezze più in fretta: mi sembra che abbiano una bella idea di gioco e contro il Napoli, in inferiorità numerica, hanno mostrato solidità difensiva e capacità di soffrire. I bianconeri invece stanno soffrendo un po' di più perché subiscono qualche gol di troppo e in avanti non c'è ancora una gerarchia stabilita per il ruolo di centravanti"