Brocchi e le sfide con la Juve: "Da allenatore la finale di Coppa 2016, da giocatore ripenso alla Champions del 2003"

In vista del big match di domenica sera, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, la redazione di Tuttosport ha deciso di intervistare l'ex giocatore e allenatore Cristian Brocchi, con un passato in rossonero sia in mezzo al campo che seduto sulla panchina, e nel settore giovanile e in prima squadra. Ha parlato dei "suoi" Milan-Juve, di qualche giocatore che ha formato e di cosa si aspetta da questa sfida ad altra quota tra Tudor e Allegri.

Cristian Brocchi ricorda i "suoi" Milan-Juventus: "Da allenatore, mi viene subito in mente la sconfitta nella finale di Coppa Italia del 2016... Una serata che mi ha lasciato una grande delusione. In parte, forse, avrebbe potuto cambiare il mio percorso da allenatore. L’avevamo giocata bene, perdendola poi nel finale. Avremmo meritato di più. Ma fa parte del gioco… Poi ovviamente ripenso alla Champions vinta con il Milan nel 2003. Un ricordo indelebile e stupendo. A Manchester non sono sceso in campo, ma nel corso del torneo ho dato il mio contributo anche da titolare, come nella semi contro l’Inter. Quel successo ce l’ho tatuato sulla pelle…"