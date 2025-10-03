I segreti dell'eterna giovinezza di Modric, Gozzini: "Routine prima e dopo l'allenamento"

vedi letture

Luka Modric è infinito. Lascia davvero senza parole il rendimento di questo primo mese di gare ufficiali in rossonero del fuoriclasse croato: se dal punto di vista tecnico non è una sorpresa dal momento che la classe, in giocatori del genere, non passa mai, è il rendimento fisico e atletico a lasciare a bocca aperta. Il capitano della Croazia è primo per intercetti e per possessi vinti, contro il Napoli ha corso più di 11 chilometri: tutto questo a 40 anni appena compiuti.

La collega Alessandra Gozzini ha scritto di Modric oggi sulla Gazzetta dello Sport: "L'entusiasmo alimenta la vivacità, così come la fame di successo non lo fa mai sentire sazio. C'è però anche una componente strettamente fisica: la costituzione lo aiuta e la cura che ha del proprio corpo fa il resto. Prima e dopo l'allenamento con la squadra, Modric conserva una routine di riscaldamento e ripresa che lo supporta nella conservazione. L'alimentazione sana e altre buone abitudini hanno aiutato a spostare sempre più in là la data di scadenza"