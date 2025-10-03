Passerini: "Da quando ci sono Modric e Rabiot, nessuno arriva più in ritardo"

Adrien Rabiot è stata la pedina che ha contribuito a cambiare il volto del Milan. Il centrocampista francese è arrivato nell'ultimo giorno di mercato, dopo la sconfitta contro la Cremonese all'esordio e la vittoria sul Lecce in campionato. Il francese è sempre stato titolare da allora, anche in Coppa Italia, e non ha mai deluso le aspettative. Oggi dell'ex Juventus e Olympique Marsiglia ne parla il collega Carlos Passerini nel suo pezzo pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera.

Le parole del collega Carlos Passerini sull'impatto di Adrien Rabiot nell'universo rossonero: "Come il campione croato Luka Modric, col quale è entrato subito in sintonia in campo e fuori, anche il francese è di un'altra categoria. E col suo esempio sta trascinando il resto della squadra. Sono i primi ad arrivare a Milanello e gli ultimi ad andarsene. Da quando ci sono loro, non arriva in ritardo più nessuno. Come per Allegri, anche per Rabiot domenica sarà una notte speciale".