Matri: "Con Allegri e Tare, il Milan ha solidità notevole dentro e fuori dal campo"

In vista del big match di domenica sera, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, la redazione della Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare il doppio ex juventino e milanista Alessandro Matri che, in passato, ha avuto la possibilità di essere allenato da Massimiliano Allegri in diverse occasioni. Ha parlato dei "suoi" Milan-Juve, di qualche giocatore chiave per la supersfida e di cosa si aspetta da questa sfida ad altra quota tra Tudor e Allegri.

Il giudizio di Matri sulla scelta del Milan di prendere Massimiliano Allegri, suo ex allenatore in più occasioni: "Al di là della stima che ho per lui, credo che la società credo che la società abbia trovato l'allenatore giusto per valorizzare e far rendere i giocatori della rosa. Non parlo di Leao, Pulisic o grandi acquisti come Rabiot e Modric, ma di tutto il gruppo. Con Allegri e Tare, il Milan ha una solidità notevole dentro e fuori dal campo. MI aspettavo che iniziasse forte, ma come risultati è andato al di sopra di ogni previsione grazie alla solidità difensiva già trovata"