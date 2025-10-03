Il Milan fa gli auguri a Ibrahimovic: il messaggio del club rossonero

Oggi è il giorno di Zlatan Ibrahimovic. L'ex fuoriclasse svedese, oggi Senior Advisor del Milan per conto della proprietà RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale, festeggia 44 anni di età. Una carriera costellata dai successi e dalle esperienze diverse: il punto fisso è stato il Milan, con cui ha giocato due volte, in momenti diversi della carriera, e squadra in cui ha deciso di ritirarsi oltre che di iniziare la sua carriera fuori dal campo.

Oggi il Milan, tramite i propri canali social, gli dedica un messagio di auguri. Su Instagram un video con i suoi migliori momenti in rossonero e la scritta: "Campione e leader dentro e fuori dal campo".