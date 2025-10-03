Passerini: "Rabiot e Modric stanno consentendo al Milan di fare il salto di qualità"

Adrien Rabiot è stata la pedina che ha contribuito a cambiare il volto del Milan. Il centrocampista francese è arrivato nell'ultimo giorno di mercato, dopo la sconfitta contro la Cremonese all'esordio e la vittoria sul Lecce in campionato. Il francese è sempre stato titolare da allora, anche in Coppa Italia, e non ha mai deluso le aspettative. Oggi dell'ex Juventus e Olympique Marsiglia ne parla il collega Carlos Passerini nel suo pezzo pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera.

Il giudizio di Passerini su Adrien Rabiot: "Adrien Rabiot è un giocatore dall'intelligenza superiore alla media. E ora se ne sono accorti anche i tifosi del Milan. Aveva ragione Allegri: il francese, suo fedelissimo nelle tre stagioni alla Juventus tra il 2021 e il 2024, è l'uomo che insieme a Modric sta consentendo al Milan di fare il salto di qualità. La leadership matura delle due stelle della terra di mezzo era esattamente ciò di cui aveva bisogno questa squadra, come si è ben visto nella stagione choc dell'ottavo posto".