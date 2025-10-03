MN - Domani la conferenza di Allegri alla vigilia della Juve: info e orari
MilanNews.it
Domani è giorno di vigilia per il Milan e non è mai una vigilia qualunque quando il giorno dopo ti aspetta il big match in casa della Juventus. La gara si disputerà domenica sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. E proprio domani il mister rossonero Massimiliano Allegri, che torna da avversario bianconero per la prima volta dopo 12 anni, parlerà in conferenza stampa a Milanello alle ore 11.30. L'evento sarà trasmesso su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera: potrete seguire il live testuale su MilanNews.it come di consueto.
DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Stadio: Allianz Stadium, Torino
Data: 5 ottobre 2025
Ore: ore 20:45
TV: Dazn, Zona Dazn, Timvision
Web: MilanNews.it
Pubblicità
News
Brocchi e le sfide con la Juve: "Da allenatore la finale di Coppa 2016, da giocatore ripenso alla Champions del 2003"
Da dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoiodi Luca Serafini
Le più lette
2 Da dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
3 Adani: “Se non diamo grosso merito al Milan diamo colpe al Napoli, ma i problemi del Napoli sono procurati dal Milan e dobbiamo darvi merito"
Primo Piano
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
Carlo PellegattiL'arteria aortica e la cardioaspirina. Carro sempre più affollato. Il nuovo stadio. Una ipotesi forse molto vicina
Antonio VitielloAllegri ha cambiato tutto! Evento storico per Milano. Modric non è umano. L’importanza del tifo a San Siro
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com