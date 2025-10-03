MN - Domani la conferenza di Allegri alla vigilia della Juve: info e orari

Domani è giorno di vigilia per il Milan e non è mai una vigilia qualunque quando il giorno dopo ti aspetta il big match in casa della Juventus. La gara si disputerà domenica sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino. E proprio domani il mister rossonero Massimiliano Allegri, che torna da avversario bianconero per la prima volta dopo 12 anni, parlerà in conferenza stampa a Milanello alle ore 11.30. L'evento sarà trasmesso su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera: potrete seguire il live testuale su MilanNews.it come di consueto.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Stadio: Allianz Stadium, Torino

Data: 5 ottobre 2025

Ore: ore 20:45

TV: Dazn, Zona Dazn, Timvision

Web: MilanNews.it