Matri: "Pulisic e Yildiz hanno qualità e tecnica superiori alla media"

In vista del big match di domenica sera, in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Milan, la redazione della Gazzetta dello Sport ha deciso di intervistare il doppio ex juventino e milanista Alessandro Matri che, in passato, ha avuto la possibilità di essere allenato da Massimiliano Allegri in diverse occasioni. Ha parlato dei "suoi" Milan-Juve, di qualche giocatore chiave per la supersfida e di cosa si aspetta da questa sfida ad altra quota tra Tudor e Allegri.

Il giudizio di Matri su Pulisic e Yildiz: "Sono due che possono sempre inventare qualcosa perché hanno una qualità e una tecnica superiori alla media. Mi ha impressionato la prova di Pulisic contro il Napoli, soprattutto l'accelerazione che ha portato all'assist dell'1-0. Pulisic sta vivendo un inizio di stagione super e sta confermando quello che ha fatto nelle ultime due stagioni"