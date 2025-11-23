MN - Cuomo: "Parma potrebbe aver dato una scarica di adrenalina al Milan in vista del derby"

È quel giorno lì. La città si ferma e si divide in due fazioni, una di colore rossonero, l'altra di nerazzurro, per una partita, o meglio, la partita: il derby di Milano. Una gara molto importante, sia per l'Inter di mister Christian Chivu che per il Milan di Massimiliano Allegri, divise al momento da appena 2 punti in classifica. Di questa suggestiva, emozionante ma soprattutto elettrica sfida la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in compagnia del collega di TeleLombardia Michael Cuomo.

Quanto Parma potrà incidere sulla squadra?

"Paradossalmente può essere un aspetto favorevole, perché i turni dopo la sosta sono stranissimi. Quindi la sconfitta di Parma, e non ho un lapsus, perché l'umore era di sconfitta, può aver dato una scarica di adrenalina ad una partita che Allegri ha definito "Adrenalina ed emozione". Quindi si potrebbe prendere spunto da Parma e dico una cosa: qualora dovesse andare bene domani, 4 punti tra Parma e Inter avresti firmato, no? Il rammarico potrebbe essere a fine stagione perché avresti firmato per le coppie, prendendo però punti dove non ti aspettavi. Per me vincere domani cancellerebbe il pareggio che sa di sconfitta di Parma".