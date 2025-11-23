MN - Dove si deciderà il derby? Cuomo: "La partita si gioca sui due numeri 10"

È quel giorno lì. La città si ferma e si divide in due fazioni, una di colore rossonero, l'altra di nerazzurro, per una partita, o meglio, la partita: il derby di Milano. Una gara molto importante, sia per l'Inter di mister Christian Chivu che per il Milan di Massimiliano Allegri, divise al momento da appena 2 punti in classifica. Di questa suggestiva, emozionante ma soprattutto elettrica sfida la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in compagnia del collega di TeleLombardia Michael Cuomo.

Domani, nel derby, dove si deciderà la partita?

"La partita di domani si gioca sui numeri 10. Lautaro-Leao è il duello della partita. Da una parte sappiamo che i gol sono assicurati, Leao, dall'altro sappiamo che i gol possono arrivare, Leao, ma non sempre arrivano. E questa è una chiave di lettura che va data, e dato che Chivu contro Juventus e Napoli ha giocato con la difesa molto alta prendendo 7 gol, io credo che sia fondamentale lo stato di forma di Leao, e la capacità del Milan di ripartire per sfruttare le qualità tecniche del portoghese. Lui e Pulisic non si sono ancora visti insieme, e secondo me questo per l'Inter non è un fattore positivo. Paradossalmente l'Inter si trova meglio a difendere Haaland che Pulisic e Leao, perché è un reparto molto forte a difendere ad uomo che quando non ha il riferimento rischia di lasciarti qualche spazio in più. Rabiot domani dovrà dare una mano, perché fa quella roba lì. Domani Saelemaekers dovrà fare tanto lavoro sporco dietro anche se magari gli esterni potranno essere meno protagonisti, ma da quella parte c'è Dimarco. Domani Leao deve fare il 10, mentre con Pulisic non siamo pretenziosi perché ti dà sempre la sensazione che non dipenda dal suo stato d'animo".