Pagni sulla crisi del calcio italiano: "Chi è sostenibile va avanti, gli altri inseguono"

Danilo Pagni, in un'intervista su TMW, ha parlato così del momento del calcio italiano: "È inconfutabile la crisi perché le dinastie miliardarie guardano sempre allo sport e, di fatto, stanno ridisegnando il mercato globale. In particolare gli statunitensi. E non escludo che a breve si chiuderà per un grosso club da parte di un fondo americano.

Il Real Madrid, per la prima volta, aprirà le porte agli investitori: è un segnale enorme. E se guardiamo l’Italia, la Juventus fa un aumento di capitale mentre il titolo scivola in Borsa; l’Atalanta invece chiude il bilancio 2025 in positivo, decimo utile consecutivo. Insomma: chi è sostenibile va avanti, gli altri inseguono".