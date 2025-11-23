Galli: “Giocare il derby è straordinario. Gol di Hateley iconico”
Nel corso della puntata di “Tutti in gioco”, format di DAZN, l’ex rossonero Filippo Galli ha parlato del derby di Milano, ricordando anche al passato e alle emozioni che questa partita gli provocava. Vediamo il racconto di Galli nel dettaglio:
“L’emozione del derby è un’emozione particolare, poi per chi come me è tifoso del Milan è chiaro che andare a giocare un derby dopo che andavo in curva, vedevo Franco Baresi, e trovarmi a fianco suo a giocare nel derby è un qualcosa di straordinario. Il derby di Milano è più pacato rispetto ad altri derby, però durante la settimana lo si vive quindi è sentito. La prima volta mi ricordo mi è sembrato di vedere una muraglia davanti a me, perchè a San Siro entravi dall’angolino quindi appena entravi avevo davanti la Curva Sud. Emozioni uniche. Tra l’altro questo è il primo derby con le due società proprietarie di San Siro. Non finirà come il primo derby che si è giocato che se non sbaglio è stato vinto dall’Inter, io mi auguro che sia il Milan a vincere la gara”
Derby più bello che hai vissuto? “Quello che ha dato l’immagine iconica, quello del gol di Attila (Hateley) che sovrasta Collovati. Rispetto al milanismo quello secondo me è iconico, molti nella cameretta hanno quella immagine”
