Lecce, il DS Trinchera: "Camarda ha regalato emozioni alla nazionale e adesso deve regalarle anche a noi"
Il ds del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Lazio ai microfoni di Sky. Queste le sue parole su Francesco Camarda:
“Sta abbastanza bene. Ha fatto lavoro differenziato, gli ho detto che ha regalato emozioni alla nazionale e adesso deve regalarle anche a noi”. Il giovane attaccante in prestito dal Milan giocherà titolare nel match dell'olimpico.
L'AVVICINAMENTO AD INTER-MILAN
PROBABILE INTER
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
PROBABILE MILAN
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Massimiliano Allegri.
