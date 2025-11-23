Lecce, il DS Trinchera: "Camarda ha regalato emozioni alla nazionale e adesso deve regalarle anche a noi"

di Manuel Del Vecchio

Il ds del Lecce, Stefano Trinchera, ha parlato nel prepartita della sfida contro la Lazio ai microfoni di Sky. Queste le sue parole su Francesco Camarda:

“Sta abbastanza bene. Ha fatto lavoro differenziato, gli ho detto che ha regalato emozioni alla nazionale e adesso deve regalarle anche a noi”. Il giovane attaccante in prestito dal Milan giocherà titolare nel match dell'olimpico.

