Serena ed il derby: "Da tempo non si vedeva così tanto equilibrio. Il Milan principale indiziata per lo scudetto"MilanNews.it
Oggi alle 18:24News
di Manuel Del Vecchio

Il doppio ex Aldo Serena, nel giorno del derby, è stato intervistato da Il Giornale. Queste le sue parole su Inter e Milan:

"Da tempo non si vedeva così tanto equilibrio: l’Inter ha ritrovato compattezza e una tipologia di gioco con pressione più alta e verticalizzazione, grazie a Chivu che si è dimostrato molto intelligente nell’apportare modifiche in modo soft. Il Milan invece la vedo come principale indiziata per lo Scudetto".