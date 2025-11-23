Serie A, Cremonese-Roma 1-3, giallorossi primi. La classifica aggiornata
La Roma di Gasperini risponde al Napoli e liquida la Cremonese con un netto 1-3, guadagnando così la vetta solitaria della classifica in attesa del derby di questa sera. La decidono i gol di Soule, Ferguson e Wesley; inutile il gol di Folino nell'ultimo minuto di recupero. Questa la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 27*
Napoli 25*
Inter 24
Bologna 24*
Milan 22
Juventus 20*
Como 18
Sassuolo 16
Lazio 15
Udinese 15*
Cremonese 14*
Torino 14
Atalanta 13*
Cagliari 11*
Parma 11*
Lecce 10
Pisa 9
Genoa 8*
Fiorentina 6*
Verona 6*
