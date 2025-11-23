MN - Cuomo: "Allegri sarò molto importante. Lui è un top player in più"

vedi letture

È quel giorno lì. La città si ferma e si divide in due fazioni, una di colore rossonero, l'altra di nerazzurro, per una partita, o meglio, la partita: il derby di Milano. Una gara molto importante, sia per l'Inter di mister Christian Chivu che per il Milan di Massimiliano Allegri, divise al momento da appena 2 punti in classifica. Di questa suggestiva, emozionante ma soprattutto elettrica sfida la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in compagnia del collega di TeleLombardia Michael Cuomo.

Quanto potranno contare i cambi domani?

"Nkunku è uno di quelli da cui ti aspetti una scossa. Loftus-Cheek è molto importante. Però se tu mi dici "Quanto sarà importante la panchina?", io la prendo come allusione e la faccio mia e rispondo a modo mio dicendoti tanto, perché Allegri è più forte di Chivu. E quindi ti dico che la panchina potrà essere importante se non decisiva, un fattore. Allegri dovrà metterci del suo, ma è perfetto per queste partite, e non è un caso che il Milan contro le grandi faccia bene. Perché partite del genere le prepara l'allenatore, mentre quelle contro le piccole la preparano i giocatori, che si devono mettere in testa di doverla vincere. Contro le grandi questo Milan non fa tanto la partita da solo ma la deve fare sull'avversario, perché non è sempre il più forte. E domani Allegri sarà molto importante, e quando giochi con uno come lui in panchina, giochi con un top player in più".

