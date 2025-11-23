Bocci: "Milan solido anche se immaturo: l'Inter è forte"

Il commento di Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera sul Derby tra Inter e Milan di questa sera: "Chivu si è scrollato di dosso il fantasma di Inzaghi e ha dato un impronta definita alla squadra che ha vinto 11 delle ultime 12 partite, ma stasera, nel freezer di San Siro, deve stare attento a non farsi impallinare da quel marpione di Max, imbattuto dopo il ko con la Cremonese all'esordio. I nerazzurri fanno della pressione e della riaggressione alta il loro marchio di fabbrica, rischiando di esporsi alle ripartenze. Allegri in carriera ha dimostrato di sguazzarci negli spazi larghi che potrebbero esaltare Leao, se il portoghese sarà in serata. L'Inter è forte, il Milan solido anche se immaturo, considerando che ha gettato via 7 punti con Cremonese, Pisa e Parma".

DOVE VEDERE INTER-MILAN

Data: domenica 23 novembre 2025

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Sozza

Assistenti: Peretti-Colarossi

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Aureliano

AVAR: Di Paolo