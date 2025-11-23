Bocci: "Milan solido anche se immaturo: l'Inter è forte"
Il commento di Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera sul Derby tra Inter e Milan di questa sera: "Chivu si è scrollato di dosso il fantasma di Inzaghi e ha dato un impronta definita alla squadra che ha vinto 11 delle ultime 12 partite, ma stasera, nel freezer di San Siro, deve stare attento a non farsi impallinare da quel marpione di Max, imbattuto dopo il ko con la Cremonese all'esordio. I nerazzurri fanno della pressione e della riaggressione alta il loro marchio di fabbrica, rischiando di esporsi alle ripartenze. Allegri in carriera ha dimostrato di sguazzarci negli spazi larghi che potrebbero esaltare Leao, se il portoghese sarà in serata. L'Inter è forte, il Milan solido anche se immaturo, considerando che ha gettato via 7 punti con Cremonese, Pisa e Parma".
DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ore: 20.45
Stadio: San Siro
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Sozza
Assistenti: Peretti-Colarossi
IV Ufficiale: Marcenaro
VAR: Aureliano
AVAR: Di Paolo
