Sozza arbitra il Derby, sarà il terzo: il bilancio con Inter e Milan

vedi letture

Il Derby della Madonnina che si disputerà fra Inter e Milan domenica sera, 23 novembre, alle ore 20.45 nella cornice di San Siro, è stato affidato al fischietto di Seregno, nato proprio a Milano, Simone Sozza. Non è una situazione inedita dal momento che per l'arbitro lombardo si tratterà della terza gara tra nerazzurri e rossoneri arbitrata in carriera: l'ultima risale alla finale di Supercoppa Italiana a Riyadh nel mese di gennaio, con vittoria del Diavolo, mentre la prima fu il pesante 5-1 di settembre 2023 in favore degli interisti.

Per Sozza sarà l'ottavo incrocio in carriera sia con Milan che con Inter. Il bilancio con le due squadre è leggermente diverso anche se accomunato da un dato: nessuna delle due milanesi ha mai pareggiato quando diretta dal direttore di gara di Seregno. Per i rossoneri il rendiconto complessivo parla di 4 vittorie e 3 sconfitte. Per il Diavolo gli ultimi due precedenti dopo la Supercoppa sono partite perse: contro Torino e Napoli nel girone di ritorno dello scorso campionato, entrambe 2-1 ed entrambe in trasferta.

Il bilancio per l'Inter è nettamente migliore: una sola sconfitta e sei vittorie. Dell'unica gara persa dai nerazzurri con Sozza si è già detto, mentre l'ultimo precedente è di poche settimane fa quando a San Siro la squadra di Chivu ha battuto per 3-0 la Fiorentina allora allenata da Stefano Pioli.