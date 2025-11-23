Calamai sul Var: "Serve un cambio di rotta per difendere la credibilità di questo progetto"

Calamai sul Var: "Serve un cambio di rotta per difendere la credibilità di questo progetto"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:24News
di Federico Calabrese

Luca Calamai, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Var in relazione all'episodio del rigore in Fiorentina-Juventus: "La sfida di Firenze ha regalato un altro tema di dibattito. Il rigore prima dato poi cancellato a Vlahovic testimonia una volta di più di come sia sbagliato il protocollo del Var.

Doveri andando a vedere le immagini rallentate si è accorto che il contatto Mari-Vlahovic non meritava la massima punizione. Quindi è stato evitato un errore. Ma a termine di protocollo forse il Var non aveva diritto di richiamare il direttore di gara davanti al video. Capite davanti con quale scenario assurdo dobbiamo convivere? Serve un cambio di rotta. Per difendere la credibilità di questo progetto arbitrale".