Badelj sul Derby: "Mi aspetto tanta energia ma meno occasioni: Milan con Allegri gioca diverso"

vedi letture

Il Derby di Milano tra Inter e Milan interessa proprio a tutti. Specialmente quest'anno con le due squadre che sono così vicine in classifica e che sulla carta sembrano in grado di poter offrire un grande spettacolo, come nelle migliori serate del passato (anche non troppo lontano). Per questo oggi Tuttosport ha intervistato Milan Badelj, centrocampista croato ex Serie A, che si è concentrato principalmente sui suoi connazionali protagonisti Luka Modric e Sucic, oggi avversari. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il parere di Milan Badelj sul Derby di questa sera tra Inter e Milan: "L’Inter ha una squadra rodata, giocano insieme, e bene, da anni. Il Milan con Allegri, che sa perfettamente cosa sia un derby, gioca in modo diverso. Sono molto curioso, mi aspetto una partita con tanta energia, ma con meno occasioni da gol. Ci sarà equilibrio. In generale direi poi che per lo scudetto i nerazzurri e il Napoli hanno qualcosa in più, anche se per tradizione e ambizione il Milan dovrà tornare ad ambire al titolo"