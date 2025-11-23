MN - Cuomo: "Milan sfavorito per aritmetica, ma con Allegri sei tranquillo di potertela giocare"

È quel giorno lì. La città si ferma e si divide in due fazioni, una di colore rossonero, l'altra di nerazzurro, per una partita, o meglio, la partita: il derby di Milano. Una gara molto importante, sia per l'Inter di mister Christian Chivu che per il Milan di Massimiliano Allegri, divise al momento da appena 2 punti in classifica. Di questa suggestiva, emozionante ma soprattutto elettrica sfida la redazione di MilanNews.it ne ha parlato in compagnia del collega di TeleLombardia Michael Cuomo.

Chi vedi favorita tra il Milan e l'Inter?

"L'Inter è una delle squadre più forti del campionato. Ha più esperienza nell'11, di stare in quella zona di classifica, e io sinceramente un ruolo di sfavorito me lo tengo, perché è giusto così. Vedi il percorso dell'AC Milan, vedi il percorso dell'Inter: vedi una squadra che è arrivata in finale di Champions League, mentre l'altra non si è qualificata alla competizione. Il ruolo di favorito è quasi aritmetico, secondo me. Poi ripeto, anche per una questione di scaramanzia. Il Milan è sempre stato un po' la società della scaramanzia. Il Milan aveva una cravatta gialla che contava quanto più di un terzino. Quindi il ruolo di sfavorito me lo tengo, me lo merito. Però quando hai Massimiliano Allegri, una squadra così quadrata, così forte, così squadra soprattutto, sei comuqnue tranquillo di potertela giocare la partita. Il cammino iniziale di questa squadra ci dice che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare".